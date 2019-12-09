Павлютс: нынешний состав Рижской думы не успеет сформировать бюджет на 2020 год

Павлютс считает, что новоизбранному составу Рижской думы придется проделать непростую работу, потому что предыдущий созыв создал все условия для того, чтобы бюджет следующего года не был принят.

Он также предсказал, что новый созыв Рижской думы должен будет принять много болезненных решений, чтобы решить проблемы, накопившиеся в муниципалитете.

Комментариев по поводу лидеров списков и кандидатов на пост мэра Риги от партии "Для развития/За!" на внеочередных выборах в Рижскую думу Павлютс не предоставил, однако оценил шансы объединения как хорошие, указав на существенную поддержку со стороны избирателей на последних выборах в Сейм.

Как сообщалось, сегодня комитеты Рижской думы начнут рассмотрение бюджетных запросов муниципальных учреждений на 2020 год.

Сегодня пройдут заседания комитетов городской собственности и городского развития Рижской думы, во время которых будут рассмотрены, например, бюджетные запросы Рижского агентства памятников, Рижского строительного управления, а также департамента собственности и департамента городского развития.

К примеру, Рижское агентство памятников просит предоставить ему 500 407 евро в следующем году, а строительное управление - 4,66 млн евро.

В течение этой недели в комитетах пройдет рассмотрение бюджетных запросов и других муниципальных учреждений, после чего их необходимо будет утвердить на заседании Рижской думы.

Несмотря на то, что Министерство охраны среды и регионального развития решило инициировать роспуск Рижской думы, депутаты в нынешнем составе еще могут успеть принять бюджет до того момента, пока Сейм не проголосует за роспуск думы.

Если к этому моменту бюджет принят не будет, это сможет сделать временная администрация, которая будет управлять муниципалитетом до того момента, когда новоизбранные в результате внеочередных выборов депутаты соберутся на первое заседание.