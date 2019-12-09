Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

В швейцарской Лозанне на заседании исполкома были приняты рекомендации комитета, который предлагал применить к России именно такие санкции. Сообщается, что решение было принято единогласно. Запрет распространяется на международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Кроме того, Россию лишили права проведения крупных спортивных соревнований и возможности подавать заявки на их проведение.

"Медуза" сообщает, что исполком ВАДА ввёл также четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Причиной этому решению стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.