Пабрикс в США: необходимо увеличить военную поддержку Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс во время визита в США подчеркнул необходимость увеличить военную поддержку, предоставляемую США Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
На прошлой неделе в Калифорнии Пабрикс посетил Форум по национальной обороне имени Рональда Рейгана, где он встретился с заместителем секретаря по обороне США Джоном Рудом, подчеркнув необходимость увеличения военной поддержки, предоставляемой США Латвии.
Во время встречи с Рудом Пабрикс также заявил, что США являются одним из ключевых стратегических партнеров Латвии в области обороны, выразил радость по поводу плодотворного сотрудничества между двумя странами и поблагодарил США за вклад в укрепление региональной безопасности.
Пабрикс также подчеркнул необходимость усиления военной поддержки США в Латвии на встрече с конгрессменом-республиканцем Майклом Тернером из штата Огайо.
Кроме того, во время форума Пабрикс встретился с конгрессменом-республиканцем Доном Бейконом из штата Небраска, который выразил решительную поддержку расширению военной поддержки Латвии.
Поскольку Форум по национальной обороне имени Р. Рейгана проходил в библиотеке, посвященной бывшему президенту США Рональду Рейгану, Пабрикс подарил исполнительному директору Президентского фонда и института Рональда Рейгана Джону Хейбушу книгу "Рига.Панорамы", подчеркнув вклад Рейгана в восстановление независимости Латвии.