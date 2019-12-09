Пабрикс в США: необходимо увеличить военную поддержку Латвии

На прошлой неделе в Калифорнии Пабрикс посетил Форум по национальной обороне имени Рональда Рейгана, где он встретился с заместителем секретаря по обороне США Джоном Рудом, подчеркнув необходимость увеличения военной поддержки, предоставляемой США Латвии.

Во время встречи с Рудом Пабрикс также заявил, что США являются одним из ключевых стратегических партнеров Латвии в области обороны, выразил радость по поводу плодотворного сотрудничества между двумя странами и поблагодарил США за вклад в укрепление региональной безопасности.

Пабрикс также подчеркнул необходимость усиления военной поддержки США в Латвии на встрече с конгрессменом-республиканцем Майклом Тернером из штата Огайо.

Кроме того, во время форума Пабрикс встретился с конгрессменом-республиканцем Доном Бейконом из штата Небраска, который выразил решительную поддержку расширению военной поддержки Латвии.