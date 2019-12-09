Пн, 9.12.2019
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Видео: Первый узбек в истории UFC эффектно нокаутировал соперника

Тревор Смит и Махмуд Мурадов

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Узбекский боец смешанных единоборств (ММА) Махмуд Мурадов нокаутировал американца Тревора Смита на турнире UFC on ESPN 7.

Бой между спортсменами завершился в третьем раунде, после того как Мурадов провёл серию мощных ударов и вырубил оппонента мощнейшим выпадом с правой в подбородок.

29-летний Мурадов - первый представитель Узбекистана в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой UFC. В первом поединке спортсмен победил итальянца Алессио де Кирико решением судей.

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