Видео: Первый узбек в истории UFC эффектно нокаутировал соперника

Узбекский боец смешанных единоборств (ММА) Махмуд Мурадов нокаутировал американца Тревора Смита на турнире UFC on ESPN 7.
Бой между спортсменами завершился в третьем раунде, после того как Мурадов провёл серию мощных ударов и вырубил оппонента мощнейшим выпадом с правой в подбородок.
Makhmud— Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) December 7, 2019
Muradov
Mouth piece flying
THE UFC IS BACK ITS BEEN FAR TOO LONG #UFCDC pic.twitter.com/rbOrH3pl22
29-летний Мурадов - первый представитель Узбекистана в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой UFC. В первом поединке спортсмен победил итальянца Алессио де Кирико решением судей.