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Союз самоуправлений озабочен снижением представительства населения в результате реформ

Гинтс Каминскис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за уменьшения количества депутатов самоуправлений после административно-территориальной реформы резко уменьшится представительство населения, заявил в передаче LNT "900 секунд" председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис. 

Он сказал, что финансовая экономия от уменьшения количества депутатов с 1614 до 750, как это планирует Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР), составит лишь 1,2%, что совсем не много. 

Каминскис добавил, что в Литве 1700 депутатов самоуправлений, в Эстонии - 1600. 

После реформы самоуправлений число муниципальных депутатов может сократиться на 864 человека или 54%, следует из подготовленных МОСРР поправок к закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу, которые во вторник, 10 декабря, планируется рассмотреть в правительстве.

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