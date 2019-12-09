В ДТП в зоне строительных работ в Елгаве пострадали пять граждан Литвы

Согласно предварительной информации, в 18:30, выезжая на кольцевую развязку, водитель 1960 года на автомобиле Mercedes Benz C200 заехала на бетонный бордюр, в результате чего транспортное средство перевернулось.

У машины были польские номерные знаки, однако все находившиеся в ней люди были гражданами Литвы.

В больницу доставлены пять человек. Пассажиры 1990, 1957 и 1960 годов рождения от осмотра врача отказались, в свою очередь женщине 1966 года назначено лечение амбулаторно, а водитель помещена в лечебное учреждение.

Напомним, в воскресенье в авариях в Рижском регионе пострадали 15 человек, в Земгале травмы в результате дорожно-транспортных происшествий получили восемь человек, а в Видземе в ДТП пострадали еще двое.