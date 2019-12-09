В Латгале пьяный водитель предложил полицейским взятку в 5000 евро

На прошлой неделе в Латгале был задержан пьяный водитель, который предложил полицейским взятку в размере 5000 евро, сообщает агентство LETA.
Автомобиль мужчины был остановлен на дороге в волости Лаздукална Ругайского края. Когда выяснилось, что мужчина 1982 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения, он, чтобы избежать административной ответственности, предложил стражам порядка 5000 евро.
Предложение было сделано в устной форме, и деньги в момент задержания мужчина не показал.
В его выдохе констатировано 1,7 промилле алкоголя.
Самое суровое наказание за взяточничество - тюремное заключение на срок до пяти лет, однако в Уголовном законе предусмотрены также кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.