В Латгале пьяный водитель предложил полицейским взятку в 5000 евро

Автомобиль мужчины был остановлен на дороге в волости Лаздукална Ругайского края. Когда выяснилось, что мужчина 1982 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения, он, чтобы избежать административной ответственности, предложил стражам порядка 5000 евро.

Предложение было сделано в устной форме, и деньги в момент задержания мужчина не показал.

В его выдохе констатировано 1,7 промилле алкоголя.