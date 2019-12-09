Огонь! Экс-супруга Богомолова восхитила Сеть обнаженным фото

Бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии, кадр из которой на днях разместила на своей странице в Instagram.
На снимке 36-летняя актриса позирует полностью обнаженной. Таким экстравагантным способом она решила привлечь внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно презентовала.
"When you feel something’s coming" ("Когда ты чувствуешь, что что-то приближается") - так подписала Дарья свой пост.
Поклонники пришли в восторг от увиденного.
"Слов нет. Огонь!", "Нереальная", "Фотография завораживает, аж жуть!", "Шикарная женщина", "Какая красота!", "Секси, секси и еще раз секси", "...Скажу просто - ОТВАЛ БАШКИ!!!!", "Валькирия!",
- пишут они в комментариях.
Соглдаситесь, действительно очень красиво!