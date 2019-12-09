Пн, 9.12.2019
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Огонь! Экс-супруга Богомолова восхитила Сеть обнаженным фото

ФОТО: скриншот instagram.com/d_moroz

Бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии, кадр из которой на днях разместила на своей странице в Instagram.

На снимке 36-летняя актриса позирует полностью обнаженной. Таким экстравагантным способом она решила привлечь внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно презентовала.

"When you feel something’s coming" ("Когда ты чувствуешь, что что-то приближается") - так подписала Дарья свой пост.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

"Слов нет. Огонь!",  "Нереальная", "Фотография завораживает, аж жуть!", "Шикарная женщина", "Какая красота!", "Секси, секси и еще раз секси", "...Скажу просто - ОТВАЛ БАШКИ!!!!", "Валькирия!",

- пишут они в комментариях.

Соглдаситесь, действительно очень красиво!

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