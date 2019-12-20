Оля Смешливая - блондинка на сноуборде, фотомодель и видеоблогер

Оля Смешливая родилась 4 октября 1990 года. За время своей профессиональной карьеры она трижды становилась чемпионкой России, призёром этапов Кубка Европы и входила в состав Олимпийской сборной, но в итоге не поехала в Сочи, из-за травмы.

"Целый год восстанавливалась, заново училась кататься. Всё это было за свой счёт, без какой-либо поддержки", - рассказала Смешливая в интервью.

Травма перед Играми стала переломным моментом для спортсменки, которая приняла решение уйти из большого спорта и сосредоточиться на различных коммерческих мероприятиях.

Теперь девушка активно путешествует, является моделью, ведёт популярный Instagram (167 тысяч подписчиков), а также свой собственный YouTube-канал, где публикует видео со своими приключениями по всему миру.

Девушка очень активная, яркая и весёлая, а её характер полностью соответствует фамилии.

Со спортом Оля также не завязала окончательно. Два-три раза в неделю у девушки тренировки по мотокроссу, а летом - виндсёрфинг. "Это одновременно борьба и со страхом, и с собой. И потом, когда ты побеждаешь и добиваешься каких-то результатов, это даёт тебе такое потрясающее чувство удовлетворения и уверенности в себе", - говорит Оля.