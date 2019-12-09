Разгром перед перерывом: "Динамо" крупно уступило в Магнитогорске

Хозяева были активнее и в первом периоде нанесли 12 бросков по воротам рижан, в то время как "динамовцы" угрожали воротам соперника четыре раза. Голами в первые 20 минут отметились Эрик О'Делл и Архип Николенко.

Во втором периоде хоккеисты "Металлурга" не сбавляли обороты и ещё трижды отправили шайбу в ворота "Динамо". Авторами заброшенных шайб стали Богдан Потехин, Виктор Антипин и Роман Любимов.

Заключительные 20 мину матча рижане были активнее хозяев и нанесли по воротам "Магнитки" 14 бросков, правда, забить удалось лишь однажды - на 45-й минуте счёт "размочил" Роберт Липсберг.

Для рижан это поражение стало четвёртым подряд. Команда Гирта Анкипанса имеет в своём активе 27 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. У "Металлурга" 41 очко и 8-е место на Востоке.