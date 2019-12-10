Видео: Убежал от семи соперников и забил! Гол года в чемпионате Англии

Корейский футболист английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил эффектный гол в матче чемпионата Англии против "Бернли" (5:0).
Нападающий "Тоттенхэма" подхватил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл по пути всех защитников "Бернли" и поразил ворота.
Nobody:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2019
Absolutely no one:
Not a single soul:
Heung-Min Son: pic.twitter.com/80NDZTuWQI
Этот гол многим напомнил легендарный момент матча 1/4 финала чемпионата мира-1986, когда между собой встречались Аргентина и Англия. Тогда капитан южноамериканцев Диего Марадона поразил ворота, также пройдя через половину поля.
Отметим, что "Тоттенхэм" сыграл первый матч на ноль после того, как команду возглавил Жозе Моуринью. Для самого корейца этот гол стал пятым в чемпионате Англии-2019/2020.