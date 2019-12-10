Видео: Убежал от семи соперников и забил! Гол года в чемпионате Англии

Нападающий "Тоттенхэма" подхватил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл по пути всех защитников "Бернли" и поразил ворота.

Nobody:



Absolutely no one:



Not a single soul:



Heung-Min Son: pic.twitter.com/80NDZTuWQI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2019

Этот гол многим напомнил легендарный момент матча 1/4 финала чемпионата мира-1986, когда между собой встречались Аргентина и Англия. Тогда капитан южноамериканцев Диего Марадона поразил ворота, также пройдя через половину поля.