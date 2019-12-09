Школы получат новый комплект учебных материалов по госязыку

Комплект включает в себя 12 видов материалов, в том числе трафарет латышского алфавита, сигнальные карточки и карточки с вопросами, настольную игру "Цирк", фигурки для составления диалогов, плакаты, серии сюжетных картинок и другие материалы.

По словам Валдмане, материалы разработаны для определенных тем - "Я", "Дом", "Сказка и жизнь", "Воздух и вода", "Земля и огонь" и др.