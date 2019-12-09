Школы получат новый комплект учебных материалов по госязыку

В ближайшие дни 1122 учебных заведения получат новый комплект дидактических материалов по латышскому языку для дошкольников и учеников начальной школы , сообщила агентству LETA представитель Агентства латышского языка Лиене Валдмане.
Комплект включает в себя 12 видов материалов, в том числе трафарет латышского алфавита, сигнальные карточки и карточки с вопросами, настольную игру "Цирк", фигурки для составления диалогов, плакаты, серии сюжетных картинок и другие материалы.
По словам Валдмане, материалы разработаны для определенных тем - "Я", "Дом", "Сказка и жизнь", "Воздух и вода", "Земля и огонь" и др.
Цель дидактических материалов - стать поддержкой в переходе к обучению на латышском языке и при обучении в лингвистически неоднородной среде.