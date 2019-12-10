На велосипеде вокруг света: Искренность, жара и твёрдые лежбища в Таиланде

Оба путешественника довольно опытны - за их спиной уже четыре подобных путешествия. Основы поездкам вокруг света были заложены в апреле 2015-го года, когда оба приятеля покинули стены Баусского замка и отправились на чемпионат мира по хоккею в Прагу.

На тот момент знания о путешествиях на велосипедах были близки к нулю во всех смыслах. Через год их путь продолжился из Праги до Парижа, а в 2016-м году двое путешественников отправились из Парижа в Касабланку, Морокко. Затем следовал 2018 год полный насыщенных переживаний и приключений в Центральной Америке, а именно в Мексике, Белизе, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике.

За первые недели в Таиланде за спиной у ребят уже 580 километров, а впереди ещё около 1500. Велосипеды были успешно получены и собраны в аэропорту Бангкока. Была найдена также тайская швея, которая обеспечила героев забытым дома латвийским флагом,

была опробована Бангкокская экзотика (и укусы собак) и, наконец, был преодолён путь в больше чем полтысячи километров, за который удалось напрямую столкнуться с тайским гостеприимством.

Man pēdā iekoda suns. Nekas traks, varam turpināt ceļu. pic.twitter.com/0JqumZQMw2 — Gatis Kreceris (@kreceris) December 2, 2019

Гатис обобщил главные впечатления первой недели:

"Мы проехали примерно четверть от общей дистанции. Больше всего мы переживали о колёсах, волновались, прилетят ли они вместе с нами или нет. Всё в порядке, прилетели.

Здесь очень отзывчивые люди. У аэропорта встретили парня, у которого была тренировка на велосипеде, и он показал нам дорогу до самого центра Бангкока - королевского замка. И там, в Бангкоке, в городе с населением в девять миллионов, мы случайно столкнулись с коллегами из TVNET...

Мы старались проезжать примерно по 100 км за день, иногда больше, иногда меньше. Вчера проехали 156. В сумме получается, что на велосипедах проводим примерно треть светового дня.

Погодные условия идеальны, сезон дождей прекратился. Многие спрашивали нас в соцсетях, как мы поступаем с едой. Мы попробовали, я думаю, всё. Ели по большей части в таких маленьких будочках на обочинах. В Латвии работники PVD, скорее всего, заявились бы туда с огнемётами... А так, едим всё - фрукты, овощи, острые и неострые супы. Пока что с желудками всё в порядке.

Но главное - нужно мазаться солнцезащитным кремом, чтобы избежать ожогов. Единственная техническая заминка, которая с нами приключилась - проколол камеру, но замена заняла всего 15-20 минут, и мы поехали дальше.

Сами тайцы очень отзывчивые и доброжелательные, вежливые и улыбчивые. Часто просто так давали нам с собой фрукты бесплатно. Им нравилось, что мы сидели с ними на краю дороги.

Saimnieks, kura brālis bija spēcīgā pālī, no rīta mazgāja viesiem domāto gultas veļu. To viņš darot pirmo reizi trīs gadu laikā. Laikam jau tiešām bija netīra 😂 pic.twitter.com/UgfNHSVvB7 — Gatis Kreceris (@kreceris) December 5, 2019

Примерно за час до того, как начинало темнеть, мы начинали искать ночлег. Два раза мы использовали сеть warmshowers.org - портал для вело-туристов, где можно найти информацию о ночлеге. Два раза воспользовались, но оба раза пришлось лежать на полу. Было твердовато, так как у нас не было с собой матрасов.

Сегодня вечером наш ночлег обошёлся в 500 бат (примерно в 15 евро) - это самое дорогое, что мы платили за ночёвку за всё время здесь.

Pavētra mums ļauj vizināties gar Taizemes līča pašu krastu. pic.twitter.com/SXsETkmJ7q — Gatis Kreceris (@kreceris) December 6, 2019

Поэтому сейчас мы почти на берегу моря - 80 метров от пляжа. Вообще наш рекорд на данный момент по прожиточному минимуму составляет 6 евро на каждого.