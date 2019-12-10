Осторожно, гололед: водителей предупреждают об обледенении на дорогах

Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. На улицах работает 82 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

В частности, условия движение осложнены на участке Видземского шоссе от Лигатне до поворота на Рауну, на Рижской окружной от Саласпилса до Бабите, на Даугавпилсском шоссе от Екабпилса до Краславы, на Баускском шоссе от Риги до Иецавы и на Елгавском шоссе от Риги до Елгавы.

Кроме того, условия движения осложнены на Лиепайском шоссе от Риге до Калнциемса и от перекрестка Апшупе до Аннениеки, на Вентспилсском шоссе от Риги до Стразде, на Резекненском шоссе от Варакляны до Терехово, на всем протяжении шоссе Гребнево - Медуми, на всем протяжении Даугавпилсской окружной дороги и на всем протяжении Резекненской окружной дороги.