По силам только дамам! Интернет охватил необычный челлендж

Условия популярного трюка в соцсетях следующие - человеку нужно подойти близко к стене, сделать два шага назад и подвинуться вперед так, чтобы угол изгиба тела составлял 90 градусов. Затем участник должен головой упереться в стену, поднять к груди стул и попытаться выпрямиться. Оказывается, столь простое движение по силам только представительницам прекрасной половины человечества!

На видео в соцсетях видно, что дамы справляются с этой задачей без особых сложностей, однако даже хорошо тренированные мужчины с трудом могут удержаться на ногах. Британский ученый Джереми Джонсон рассказал, что суть трюка "скрывается" в центре тяжести представителей каждого пола. У женщин он находится ниже бедер, а у мужчин - выше.