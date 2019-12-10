Вт, 10.12.2019
Я думала, что раз не суждено летать, то, может, я успокоюсь, если хотя бы буду рядом с этими крылатыми машинами...Но я очень заблуждалась! Алина, пилот латвийской авиакомпании airBaltic

По силам только дамам! Интернет охватил необычный челлендж

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Насколько сложно поднять кресло? Большинство людей с уверенностью ответят, что это по силам каждому, однако новый интернет-челлендж доказывает, что для мужчин это действие куда сложнее, чем может показаться, пишет Mirror.

Условия популярного трюка в соцсетях следующие - человеку нужно подойти близко к стене, сделать два шага назад и подвинуться вперед так, чтобы угол изгиба тела составлял 90 градусов. Затем участник должен головой упереться в стену, поднять к груди стул и попытаться выпрямиться. Оказывается, столь простое движение по силам только представительницам прекрасной половины человечества!

На видео в соцсетях видно, что дамы справляются с этой задачей без особых сложностей, однако даже хорошо тренированные мужчины с трудом могут удержаться на ногах. Британский ученый Джереми Джонсон рассказал, что суть трюка "скрывается" в центре тяжести представителей каждого пола. У женщин он находится ниже бедер, а у мужчин - выше.

 

По силам ли этот трюк тебе?

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