По силам только дамам! Интернет охватил необычный челлендж

Насколько сложно поднять кресло? Большинство людей с уверенностью ответят, что это по силам каждому, однако новый интернет-челлендж доказывает, что для мужчин это действие куда сложнее, чем может показаться, пишет Mirror.
Условия популярного трюка в соцсетях следующие - человеку нужно подойти близко к стене, сделать два шага назад и подвинуться вперед так, чтобы угол изгиба тела составлял 90 градусов. Затем участник должен головой упереться в стену, поднять к груди стул и попытаться выпрямиться. Оказывается, столь простое движение по силам только представительницам прекрасной половины человечества!
На видео в соцсетях видно, что дамы справляются с этой задачей без особых сложностей, однако даже хорошо тренированные мужчины с трудом могут удержаться на ногах. Британский ученый Джереми Джонсон рассказал, что суть трюка "скрывается" в центре тяжести представителей каждого пола. У женщин он находится ниже бедер, а у мужчин - выше.
По силам ли этот трюк тебе?