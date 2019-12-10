Министр: работу Вентспилсского порта нужно отделить от влияния лиц из санкционного списка США

Он сказал, что управление Вентспилсского свободного порта управляет вторым по величине портом Латвии - грузооборот Вентспилса составляет примерно 20 млн тонн в год, и в нем работают более 2000 человек.

"Вентспилсский порт является одним из основных элементов нашей транзитной системы, поэтому любые действия, которые могут повредить потоку транзита и предприятиям, которые работают в Вентспилсском порту и не связаны с [мэром Вентспилса Айваром] Лембергсом, мы должны прекратить или по крайней мере минимизировать", - сказал министр сообщения.

Он также отметил, что в связи с решением Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) могут быть нарушены расчеты за услуги Вентспилсского порта.

По словам Линкайтса, нужно гарантировать работу портовых предприятий, и сегодня на заседании правительства будет предложено несколько решений по уменьшению влияния Лембергса на Вентспилсский порт.

Также правительство предложит предприятиям - членам Латвийской ассоциации транзитного бизнеса покинуть эту ассоциацию, чтобы никакие прямые или косвенные последствия не могли повлиять на их работу.

В Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса, по данным с ее сайта, входят Starptautiskā lidosta Rīga, Latvijas dzelzceļš, Baltijas ekspresis, Baltijas tranzita serviss, управление Лиепайской СЭЗ, управление Вентспилсского свободного порта, управление Рижского свободного порта, Ventamonjaks serviss, Daugavpils lokomotivju remonta rupnica, Rigas centralais terminals, Avelon Capital, Skonto-Metals, B.L.B. Baltijas terminals, Riga Bulk Terminal, Ventall Terminals, VK ekspedicija, KS Terminal, Alpha Osta, VK Tranzits, BIO-VENTA, Naftimpeks, Rigas menedžeru skola и др.

Как сообщалось, OFAC в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.