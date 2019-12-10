Микс Индрашис пропустит месяц из-за перелома

В прошлую пятницу, 6-го декабря, Индрашис провёл на льду лишь 1 минуту и 5 секунд, так как получил травму. Однако московское "Динамо", за которое выступает игрок, одержало победу над ярославским "Локомотивом" с счётом 4:0.

В свою очередь в понедельник, московское "Динамо", уже без Индрашиса в составе, уступило по буллитам петербургскому СКА со счётом 2:3.

После этого матча главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что Индрашис из-за сломанного носа не будет играть ещё примерно месяц.

В этом сезоне 29-летний нападающий сборной Латвии провёл в КХЛ 29 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 9 голевых передач, заработав показатель полезности "-1".

Напомним, что Индрашис выступает за московский клуб уже второй сезон. В прошлом сезоне он провёл 55 игр в регулярном чемпионате, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач, заработав положительный коэффициент полезности "+1".