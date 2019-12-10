В Кенгарагсе задержали очередного "резинофила". Но уголовного дела не будет

На видео видно, что вредитель держал в руках банку и полиэтиленовый пакет, и судя по движениям - явно находился в состояние наркотического или алкогольного опьянения.

Автор выложил видео в одну из групп Facebook, где сразу же началось бурное обсуждение и призывы срочно вызывать полицию.

Видео: "Резинофил" из Кенгарагса

Автор размещенного видео: Facebook/Sergey Urban

В комментариях люди писали: "Он просто штрафует людей, которые газон превращают в месиво; герой нашего времени.

А шатается он, потому что устал. Трудно в одиночку вершить справедливость".

Как рассказала TVNET очевидец происшествия, девушка по имени Александра, хулиган переместился в соседний двор, где его своими силами задержали местные жители, которые удерживали его до приезда полиции.

Они так же недавно увидели видео в социальной сети.

"Я пила кофе на кухне и смотрела в окошко, увидев странно передвигающегося мужчину, подумала: о, у нас в Кенгарагсе как всегда - кадров хватает. Буквально через минуту я зашла на Facebook и первое, что увидела в ленте – видео с этим типом!" – рассказала очевидец.

По словам задерживающих, он был крайне агрессивно настроен, плевался и выкрикивал: "Вы не знаете, с кем связались".

У злоумышленника изъяли опасный нож "керамбит", с помощью которого он расправлялся с покрышками.

ФОТО: Пресс-фото

При задержании, злоумышленник признался полиции, что просто находился в безрассудном состоянии из-за того, что нюхал клей.

ФОТО: Очевидец

Как прокомментировала TVNET представитель Госполиции Элина Приедите, сотрудники полиции со своей стороны также заметили подозрительное лицо, задержали его и доставили в участок для дачи показаний.

Также сотрудники полиции связались с владельцем пострадавшего автомобиля и призвали его написать заявление. Однако, он без пояснений отказался, не захотев начинать уголовный процесс.

В то же время полиция начала два административных дела - цель одного проверить, были ли мужчина под воздействием наркотических веществ, второго - определить, можно ли считать изъятый нож холодным оружием.