Загадка рижских башен-близнецов: что происходит с Z-Towers?

Строительство Z-Towers в целом продолжалось почти 13 лет, и даже теперь небоскребы в центре Риги не обжиты. Сейчас департамент городского развития Рижской думы продлил срок сдачи в эксплуатацию до 27 декабря, однако есть возможность, что эту дату снова придется продлить. Уже ранее встречи девелоперов и инвесторов зданий со стройуправой многократно заканчивались безрезультатно, так как мнения о безопасности объектов у всех различаются. Кроме того, для признания независимого эксперта стройуправа обратилась к Rīgas ūdens и Государственным бюро по контролю за строительством. Сами девелоперы утверждают, что здание более чем безопасно.

ФОТО: LETA/Paula Čurkste

"Я не побоюсь сказать, что это самая безопасная высотка в Риге, так как мы произвели перерасчеты - если бы мы снесли одну какую-то колонну, здания не рухнули бы как карточный домик", - пояснил передаче строительный инженер IG Kurbads и автор проекта строительных конструкций здания Нормунд Тиранс. Он рассказал агентству LETA, что, проектируя конструкции, были установлены высокие цели безопасности и постройка соответствует как стандартам еврокодекса, так и швейцарским нормативам, от которых отталкивались проектировщики. "Рижская городская стройуправа "цепляется" к вещам, которые не влияют на безопасность объекта. Произведена экспертиза, подтверждающая, что конструкции соответствуют проекту и безопасны. Выводы экспертизы ставить под сомнения оснований нет, отметил он.

ФОТО: LETA/Paula Čurkste

"И, по нашему мнению, стройуправа нарушила свою компетентность и на основе подозрений или того, что кажется, что что-то не в порядке, они сделали из этого, что якобы экспертиза была произведена в недостаточном объеме", - сообщил передаче председатель правления инженерного бюро СМВ Артис Дзиркалис.

Нужно добавить, что во время строительства зданий, в процессе, длившемся 13 лет, 15 раз менялись участники строительства и документация многих несущих конструкций просто пропала. Это стало обоснованиям для подозрений стройуправы в безопасности здания, кроме того, смену строителей дополнили и другие своеобразные события.

В начале ноября этого года руководитель стройуправы Ингус Вирцавс обратился к депутатам Рижской думы с письмом, в котором обвинил мэра Риги Олега Бурова в оказании давления на работников стройуправы, чтобы ты приняли в эксплуатацию построенные в Пардаугаве Z-Towers.

ФОТО: LETA/Paula Čurkste

6 ноября на комитете городского развития Рижской думы Вирцавс сообщил, что Z-Towers необходима всеобъемлющая экспертиза несущих конструкций именно по причине утерянной документации. В свою очередь мэр выразил обеспокоенность по поводу в целом проходящих в стройуправе процессов, особенно в связи с проектом Z-Towers.

В сообщении к СМИ Буров подтвердил, что встречался девелоперами проекта, которые обратились к нему с информацией о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели, чтобы сдать здание в эксплуатацию. Однако, говоря о работе стройуправы в целом, Буров указал, что "в последние дни в ней проходили не совсем объяснимые события".

"Руководитель стройуправы в один день выписывает рабочее распоряжение, в другой день его отзывает, а в третий день начинает незапланированную реорганизацию учреждения. Эти процессы, вместе с выраженной обеспокоенностью иностранных инвесторов, довольно серьезный сигнал", - отметил тогда мэр, указав, что положится на профессиональную работу правозащитных структур.

В свою очередь девелоперы зданий Towers Construction Management обратились в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) и Госполицию по поводу, возможно, осознанного затягивания сдачи зданий в эксплуатацию.

Каждый месяц, пока Z-towers не сданы в эксплуатацию, обходится девелоперам в 1,5 миллиона евро, что побудит инвесторов и девелоперов обратиться в международные структуры, если здания не удастся сдать и 27 декабря. Сейчас проект полностью готов принять обитателей - в одной башне оборудованы квартиры, во второй - офисы. В конце ноября девелоперы рассказали газете Dienas Bizness, что сейчас из 200 квартир проданы 10%, а остальные предусмотрено сдавать в аренду - цена аренды квартиры - 10-15 евро за квадратный метр в зависимости от этажа и вида из окна. Одна из причин - есть спрос на квартиры в аренду, а вторая - девелоперы не хотят дополнительных совладельцев.