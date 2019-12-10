Что скрывается за шутками о президенте Латвии на популярном американском шоу?

В юмористической передаче смешались две темы - юмор и политика, что всегда является чувствительной средой, говорит политолог. Особенно, если кто-то из участников, над которыми смеются, больше и сильнее, а второй представляет меньшее государство.

После саммита НАТО в Лондоне с юмором к этому важному событию отнеслось американское шоу Saturday Night Live. Передача посмеялась и над изображенным актером Алексом Мофетом президентом Латвии Эгилом Левитсом - суровым отшельником с напряженной улыбкой, который сидит за другим столиком, отдельно от лидеров стран ЕС.

Юмористическое шоу вызвало противоречивую реакцию. Многие восприняли это как издевательство над Латвией, отметив, что "американцы видят своих партнеров как клоунов", "это показывает, как нас воспринимают, это наше зеркало".

Люди напоминают, что это не первый раз, когда первое должностное лицо Латвии попадает в это юмористическое шоу.

В прошлом году после встречи Дональда Трампа с президентами стран Балтии в шоу спародировали Раймонда Вейониса.

"Чем здоровее народ, тем больше он может посмеяться над собой", - продолжает Илга Крейтусе.

Над вопросом, почему именно нас представляют в виде "мальчика для битья", стоит задуматься - насколько самостоятельно или послушны мы иногда бываем и почему нас воспринимают как приложение к американцам.