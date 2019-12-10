Медики выступили против нелогичного повышения зарплат

Профессиональные организации медицинских работников направили совместное письмо президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру здравоохранения Илзе Винькеле и министру финансов Янису Рейрсу.

В письме медики пишут, что Минздав в одностороннем порядке установил принципы распределения 60 млн евро на зарплаты, а также вводил в заблуждение общество и прессу относительно того, что Стратегический совет Минздрава поддержал предложенное распределение денег.

Медики указывают, что планируемое повышение зарплат врачам-резидентам на 20%, а начиная с третьего года резидентуры на 30%, а всем остальным врачам на 10% выглядит нелогичным и деформирует всю систему зарплат.

Это предложение создает прецедент на европейском уровне, так как зарплата резидента первого года приравнивается к зарплате сертифицированного врача (1140 евро и 1187 евро), а зарплата резидента в последующие годы превышает ставку сертифицированного врача (1482 евро).

Организации медиков призывают премьер-министра немедленно решить вопрос о выделении недостающих 60 млн евро, чтобы поднять зарплаты и остальных медиков не на 10%, а на предусмотренные законом 20%.

Также организации призывают премьера и Минздрав немедленно начать работу, чтобы обеспечить в 2021 году необходимые 314 млн евро и повысить зарплаты всех медицинских работников на 20%.