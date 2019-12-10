Вт, 10.12.2019
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Медики выступили против нелогичного повышения зарплат

Протесты медиков в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская ассоциация молодых врачей, Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация медсестер не поддерживают предложенное Министерством здравоохранения непропорциональное увеличение зарплат разным группам медицинских работников, а также выступают против поправок к закону о финансировании здравоохранения.

Профессиональные организации медицинских работников направили совместное письмо президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру здравоохранения Илзе Винькеле и министру финансов Янису Рейрсу.

В письме медики пишут, что Минздав в одностороннем порядке установил принципы распределения 60 млн евро на зарплаты, а также вводил в заблуждение общество и прессу относительно того, что Стратегический совет Минздрава поддержал предложенное распределение денег. 

Медики указывают, что планируемое повышение зарплат врачам-резидентам на 20%, а начиная с третьего года резидентуры на 30%, а всем остальным врачам на 10% выглядит нелогичным и деформирует всю систему зарплат.

Это предложение создает прецедент на европейском уровне, так как зарплата резидента первого года приравнивается к зарплате сертифицированного врача (1140 евро и 1187 евро), а зарплата резидента в последующие годы превышает ставку сертифицированного врача (1482 евро).

Организации медиков призывают премьер-министра немедленно решить вопрос о выделении недостающих 60 млн евро, чтобы поднять зарплаты и остальных медиков не на 10%, а на предусмотренные законом 20%. 

Также организации призывают премьера и Минздрав немедленно начать работу, чтобы обеспечить в 2021 году необходимые 314 млн евро и повысить зарплаты всех медицинских работников на 20%. 

Сегодня правительство рассматривает предложенную Минздравом модель зарплат медицинских работников.

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