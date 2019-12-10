Вт, 10.12.2019
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Дело о сигаретах на Центральном рынке: охранника оставили под арестом

Территория Рижского центрального рынка

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Рижский окружной суд постановил сегодня не менять решение суда первой инстанции о применении ареста как меры пресечения к предпринимателю, охраннику Рижского Центрального рынка Каспару Унгурсу, задержанному по делу о торговле контрабандными сигаретами на рынке.

Защитник Унгурса Эдгар Мачукс выразил удивление решением суда, заявив, что "государство за такие преступления, как правило, даже не применяет лишение свободы". 

В понедельник суд оставил в силе решение об аресте как мере пресечения для еще одного фигурирующего в деле - члена правления Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta Вилниса Висорса.  

Агентству LETA известно, что решения об аресте обжаловали также Ирина Алексеичева и Елена Хитренко, но дата рассмотрения их жалоб еще не назначена. 

Госполиция подозревает, что именно Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta играло важную роль в торговле нелегальными сигаретами на Центральном рынке. 

Обыски на рынке прошли 21 и 22 ноября. Задержано 12 человек, четверо помещены под арест.

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