Дело о сигаретах на Центральном рынке: охранника оставили под арестом

Защитник Унгурса Эдгар Мачукс выразил удивление решением суда, заявив, что "государство за такие преступления, как правило, даже не применяет лишение свободы".

В понедельник суд оставил в силе решение об аресте как мере пресечения для еще одного фигурирующего в деле - члена правления Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta Вилниса Висорса.

Агентству LETA известно, что решения об аресте обжаловали также Ирина Алексеичева и Елена Хитренко, но дата рассмотрения их жалоб еще не назначена.

Госполиция подозревает, что именно Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta играло важную роль в торговле нелегальными сигаретами на Центральном рынке.