Лембергс ушел из правления Вентспилсского свободного порта

Лембергс пояснил, что сделал это, чтобы не препятствовать работе правления и конкурентоспособности порта. "Я попросил Вентспилсскую городскую думу на время до выяснения обстоятельств назначить на мое место другого члена правления", - сказал мэр.

Он информировал, что во вторник во второй половине дня созвано внеочередное заседание Вентспилсской думы, чтобы назначить нового члена в правление порта.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.