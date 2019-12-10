Лембергс ушел из правления Вентспилсского свободного порта

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта. Это подтвердил агентству LETA он сам.
Лембергс пояснил, что сделал это, чтобы не препятствовать работе правления и конкурентоспособности порта. "Я попросил Вентспилсскую городскую думу на время до выяснения обстоятельств назначить на мое место другого члена правления", - сказал мэр.
Он информировал, что во вторник во второй половине дня созвано внеочередное заседание Вентспилсской думы, чтобы назначить нового члена в правление порта.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список - Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями.