В Латвии началась эпидемия гриппа

На прошлой неделе в Елгаве и Риге количество заболевших гриппом достигло эпидемического порога, поэтому с 11 декабря в стране объявлена эпидемия гриппа, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
В прошлом сезоне эпидемия гриппа началась позже - она была объявлена 15 января.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Елгаве составила 265,5 случая на 100 000 населения, в Риге - 159,8 случая, в среднем по Латвии - 108,6 случая. Эпидемическим порогом является 100 случаев заболевания на 100 000 населения.
Больше всего болеют гриппом дети в возрасте до 14 лет.
На прошлой неделе заболеваемость гриппом составляла от 14,6 случая в Юрмале до 86,5 в Лиепае.
Пациенты с гриппом госпитализированы в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Елгаве, Риге и Валмиере. Из 80 госпитализированных больных 46 составили дети в возрасте до 14 лет, а всего с начала сезона в больницах лечились 80 пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа.