В Латвии началась эпидемия гриппа

В прошлом сезоне эпидемия гриппа началась позже - она была объявлена 15 января.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Елгаве составила 265,5 случая на 100 000 населения, в Риге - 159,8 случая, в среднем по Латвии - 108,6 случая. Эпидемическим порогом является 100 случаев заболевания на 100 000 населения.

Больше всего болеют гриппом дети в возрасте до 14 лет.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом составляла от 14,6 случая в Юрмале до 86,5 в Лиепае.