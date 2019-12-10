Вт, 10.12.2019
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  • "Европа - для европейцев!": Петравича в свое время участвовала в протесте против иммигрантов

"Европа - для европейцев!": Петравича в свое время участвовала в протесте против иммигрантов

ФОТО: twitter

"Африка - для африканцев, Азия - для азиатов, Европа - для европейцев" - с таким плакатом нынешняя министр благосостояния Рамона Петравича четыре года назад принимала участие в пикете организации NS Taisnīgums против "вынужденных беженцев", сообщает запись организации в Twitter.

"Сменилась ли теперь позиция?", - риторически спрашивают в записи.

Эта же самая организация во вторник, 10 декабря, в 11:30 у здания Кабинета министров на бульваре Бривибас организовала акцию протеста против возможных изменений в регулировании привлечения гастарбайтеров, так как именно сегодня в правительстве рассматриваются поправки к нормативным актом, которые могут открыть дорогу для более обширного притока гастарбайтеров в Латвию.

Главные возражения организации были против "командировочных гастарбайтеров, которые не подчиняются законам и ограничениям Латвии, так как оформлены в Польше, но отправлены "в командировку" в Латвию, чтобы обойти ограничения".

У организации есть возражения против работников из-за рубежа, так как они "снижают возможности реэмиграции, так как сбивают зарплаты".

По наблюдениям портала TVNET, на протест собрались около 15 человек.

Как проинформировали в Министерстве благосостояния, Петравича сейчас находится в командировке в Брюсселе и прокомментирует свою связь с этой организацией и взгляды на гастарбайтеров позже.

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