"Европа - для европейцев!": Петравича в свое время участвовала в протесте против иммигрантов

"Африка - для африканцев, Азия - для азиатов, Европа - для европейцев" - с таким плакатом нынешняя министр благосостояния Рамона Петравича четыре года назад принимала участие в пикете организации NS Taisnīgums против "вынужденных беженцев", сообщает запись организации в Twitter.
22.09.15. toreiz bezpartejiskā @RamonaPETR rokā turot ļoti pareizu plakātu, piedalījās mūsu pasākumā pret uzspiestiem imigrantiem: https://t.co/8sf5ytmdks Vai tagad nostāja mainījusies?— NS TAISNĪGUMS (@NSTaisnigums) December 9, 2019
Atgādinām, rīt @Brivibas36 lemj par noteikumiem, kas atvieglo viesstrādnieku ievešanu. pic.twitter.com/5TsFoeGuBA
"Сменилась ли теперь позиция?", - риторически спрашивают в записи.
Эта же самая организация во вторник, 10 декабря, в 11:30 у здания Кабинета министров на бульваре Бривибас организовала акцию протеста против возможных изменений в регулировании привлечения гастарбайтеров, так как именно сегодня в правительстве рассматриваются поправки к нормативным актом, которые могут открыть дорогу для более обширного притока гастарбайтеров в Латвию.
Главные возражения организации были против "командировочных гастарбайтеров, которые не подчиняются законам и ограничениям Латвии, так как оформлены в Польше, но отправлены "в командировку" в Латвию, чтобы обойти ограничения".
У организации есть возражения против работников из-за рубежа, так как они "снижают возможности реэмиграции, так как сбивают зарплаты".
По наблюдениям портала TVNET, на протест собрались около 15 человек.
Как проинформировали в Министерстве благосостояния, Петравича сейчас находится в командировке в Брюсселе и прокомментирует свою связь с этой организацией и взгляды на гастарбайтеров позже.