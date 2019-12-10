"Европа - для европейцев!": Петравича в свое время участвовала в протесте против иммигрантов

22.09.15. toreiz bezpartejiskā @RamonaPETR rokā turot ļoti pareizu plakātu, piedalījās mūsu pasākumā pret uzspiestiem imigrantiem: https://t.co/8sf5ytmdks Vai tagad nostāja mainījusies?

Atgādinām, rīt @Brivibas36 lemj par noteikumiem, kas atvieglo viesstrādnieku ievešanu. pic.twitter.com/5TsFoeGuBA — NS TAISNĪGUMS (@NSTaisnigums) December 9, 2019

"Сменилась ли теперь позиция?", - риторически спрашивают в записи.

Эта же самая организация во вторник, 10 декабря, в 11:30 у здания Кабинета министров на бульваре Бривибас организовала акцию протеста против возможных изменений в регулировании привлечения гастарбайтеров, так как именно сегодня в правительстве рассматриваются поправки к нормативным актом, которые могут открыть дорогу для более обширного притока гастарбайтеров в Латвию.

Главные возражения организации были против "командировочных гастарбайтеров, которые не подчиняются законам и ограничениям Латвии, так как оформлены в Польше, но отправлены "в командировку" в Латвию, чтобы обойти ограничения".

У организации есть возражения против работников из-за рубежа, так как они "снижают возможности реэмиграции, так как сбивают зарплаты".

По наблюдениям портала TVNET, на протест собрались около 15 человек.