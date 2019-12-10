Стрельба в чешской больнице: погибли шесть человек, нападавший застрелился

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице, сообщает České noviny со ссылкой на местные власти.
Убиты шесть человек, еще два человека ранены. Нападавший застрелился.
Вооруженный мужчина открыл огонь в травмотологическом отделении больницы в 7 часов утра по местному времени.
Сначала чешские СМИ сообщили, что убиты четыре человека, а еще два получили ранения.
Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
Мотивы нападавшего пока что неизвестны.
Полиция после обстрела развернула обширные поиски подозреваемого. Выяснилось, что он передвигается на Renault Laguna серебристого цвета, которую искали с помощью двух вертолетов.
Полиции удалось найти автомобиль, однако, когда полицейские к нему приблизились, нападавший выстрелил себе в голову.
Устроил стрельбу 42-летний мужчина.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому телевидению сказал, что стрельба произошла в зале ожидания больницы. Мужчина начал стрелять по людям с близкого расстояния.
Директор больницы рассказал журналистам, что в ходе обстрела погибли четверо мужчин и две женщины. Один мужчина и одна женщина были ранены, им сделали операции.
После стрельбы больница была эвакуирована, и полиция усилила мероприятия по безопасности по всей стране.