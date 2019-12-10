Стрельба в чешской больнице: погибли шесть человек, нападавший застрелился

Убиты шесть человек, еще два человека ранены. Нападавший застрелился.

Вооруженный мужчина открыл огонь в травмотологическом отделении больницы в 7 часов утра по местному времени.

Сначала чешские СМИ сообщили, что убиты четыре человека, а еще два получили ранения.

Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Мотивы нападавшего пока что неизвестны.

Полиция после обстрела развернула обширные поиски подозреваемого. Выяснилось, что он передвигается на Renault Laguna серебристого цвета, которую искали с помощью двух вертолетов.

Полиции удалось найти автомобиль, однако, когда полицейские к нему приблизились, нападавший выстрелил себе в голову.

Устроил стрельбу 42-летний мужчина.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому телевидению сказал, что стрельба произошла в зале ожидания больницы. Мужчина начал стрелять по людям с близкого расстояния.

Директор больницы рассказал журналистам, что в ходе обстрела погибли четверо мужчин и две женщины. Один мужчина и одна женщина были ранены, им сделали операции.