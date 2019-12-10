Новый премьер Финляндии не только самая молодая, но еще из однополой семьи

Как уже известно, правительство Финляндии возглавит 34-летняя Санна Марин, которая станет самым молодым политиком в мире, занявшим столь высокий пост. За 7 лет она прошла путь от члена городского совета до руководителя кабинета министров.
После отставки премьера Анти Ринне Социал-демократическая партия Финляндии приняла решение избрать в качестве его преемника Санну Марин, которая на данный момент занимает должность министра транспорта. Ожидается, что она даст должностную клятву уже на этой неделе.
По сообщениям зарубежных СМИ, будущий премьер-министр выросла в однополой семье - ее воспитали две женщины. Родная мама Санны встретила свою настоящую любовь вскоре после рождения дочери.
В 2015 году Марин призналась изданию Menaiset, что в детстве "чувствовала себя невидимой, поскольку не могла открыто рассказывать о своей семье".
Тем не менее мать всегда ее поддерживала ее и вселяла веру в то, что она сможет добиться всего, чего захочет.
Сама Санна сегодня счастлива в отношениях с Маркусом Райкконеном, с которым они воспитывают дочь - ей скоро исполнится два года.
"Я никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, по которым пришла в политику, а также о том, что мы получили доверие избирателей", - заявила Марин после того, как ее выбрали кандидатом на пост главы правительства.