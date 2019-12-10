Новый премьер Финляндии не только самая молодая, но еще из однополой семьи

После отставки премьера Анти Ринне Социал-демократическая партия Финляндии приняла решение избрать в качестве его преемника Санну Марин, которая на данный момент занимает должность министра транспорта. Ожидается, что она даст должностную клятву уже на этой неделе.

По сообщениям зарубежных СМИ, будущий премьер-министр выросла в однополой семье - ее воспитали две женщины. Родная мама Санны встретила свою настоящую любовь вскоре после рождения дочери.

В 2015 году Марин призналась изданию Menaiset, что в детстве "чувствовала себя невидимой, поскольку не могла открыто рассказывать о своей семье".

Тем не менее мать всегда ее поддерживала ее и вселяла веру в то, что она сможет добиться всего, чего захочет.

Сама Санна сегодня счастлива в отношениях с Маркусом Райкконеном, с которым они воспитывают дочь - ей скоро исполнится два года.