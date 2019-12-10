Самым популярным каналом в ноябре стал TV3

На втором месте - телеканал LTV1, доля которого составила 9,6%, а на третьем месте - Первый Балтийский канал (ПБК) с 8,8% от общего времени просмотра телевидения.

Лидером рейтинга телевизионных программ в ноябре стала стала трансляция праздничного салюта 18-го ноября на канале LTV1, которую посмотрели в среднем 211 700 жителей Латвии или 11,3% населения в возрасте от четырех лет.

На втором месте по просмотрам стала передача канала TV3 "Хозяин ищет жену 5", которую смотрели в среднем 197 900 жителей Латвии или 10,5% населения страны в возрасте от четырех лет. А третье место заняла передача "Х-фактор 3" телеканала TV3, которую смотрели в среднем 9,3% или 173 800 жителей Латвии в возрасте от четырех лет.