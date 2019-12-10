Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычёв завершил карьеру

"Я завершил игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается", - написал 36-летний футболист.

За время своей профессиональной карьеры Сычёв выступал за тамбовский "Спартак", московский "Спартак", французский "Марсель", московский "Локомотив", минское "Динамо", нижегородскую "Волгу" и казахстанский "Окжетпес". Последним клубом Сычёва был ереванский "Пюник", за который он не провёл ни одного матча.