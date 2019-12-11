"Зенит" разгромно проиграл и вылетел из еврокубков

Группа E

Наполи - Генк 4:0

Зальцбург - Ливерпуль 0:2

"Наполи" у себя дома разгромил бельгийский "Генк" со счётом 4:0. Счёт в матче уже на третьей минуте открыл Аркадиуш Милик. До перерыва поляк забил бельгийцам ещё дважды и оформил хет-трик. Окончательный счёт в матче установил Дрис Мертенс, который на 74-й минуте реализовал пенальти.

🇵🇱 Есть рекорд! Аркадиуш Милик стал уже восьмым игроком, кто оформил хет-трик на групповом этапе этого розыгрыша #ЛигаЧемпионов



🤔 Назовете еще семерых? pic.twitter.com/uxDqZ1hKfL — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 декабря 2019 г.

"Ливерпуль" на выезде также добился победы, забив два мяча в ворота "Зальцбурга". Голами за английский клуб отметились Наби Кейта и Мохамед Салах.

Таким образом, "Ливерпуль", набрав 13 очков, занял первое месте в группе Е. "Наполи" набрал на одно очко место и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. "Зальцбург" с семью очками финишировал на третьем месте и весной продолжит выступления в Лиге Европы.

Группа F

Боруссия - Славия 2:1

Интер - Барселона 1:2

Голы Джейдона Санчо и Юлиана Брандта помогли дортмундской "Боруссии" одержать домашнюю победу над чешской "Славией", а также завоевать путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

🔵🔴 А у нас сегодня еще один рекорд! Ансу Фати - самый юный автор гола в истории #ЛигаЧемпионов 👏👏👏 pic.twitter.com/DkCBj30x3z — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 декабря 2019 г.

В другом матче группы F "Интер" у себя дома уступил "Барселоне" - 1:2. Голами в составе каталонской команды отметились Карлес Перес и Ансу Фати, а единственный мяч в составе миланской команды провёл Ромелу Лукаку. "Барселона" оформила выход в следующую стадию турнира ещё в прошлом туре, а "Интер" весной ждут матчи Лиги Европы.

Группа G

Бенфика - Зенит 3:0

Лион - РБ Лейпциг 2:2

Лиссабонская "Бенфика" у себя дома разгромила петербургский "Зенит" со счётом 3:0. Счёт был открыт в начале второго тайма благодаря Франко Серви. На 58-й минуте Пицци с пенальти удвоил преимущество хозяев, а на 79-й минуте "Бенфика" довела счёт до крупного благодаря автоголу Сердара Азмуна.

В параллельном матче "Лион" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью - 2:2. Таким образом, "Лион", набрав восемь очков, финишировал на втором месте группы G, а "РБ Лейпциг" набрал 11 очков и финишировал первым. "Зенит" с семью очками расположился на последнем месте и вылетел из еврокубков.

Группа H

Аякс - Валенсия 0:1

Челси - Лилль 2:1

"Валенсия" и "Челси" добились побед в последних матчах группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе выход в плей-офф. Обе команды набрали одинаковое количество очков, но за счёт лучших дополнительных показателей "Валенсия" вышла из группы с первого места, а "Челси" - со второго.

Добавим, что амстердамский "Аякс", который в прошлом году дошёл до полуфинала, а в текущем розыгрыше не смог выйти из группы и продолжит выступления в Лиге Европы.