Экс-любовница лидера Rammstein: "После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума"

Анна работает мастером по маникюру и тренером по фитнесу. Девушка слушает тяжелую музыку и признается, что татуировки сделала за время романа с солистом знаменитой немецкой группы.

Красавица утверждает, что это были сложные отношения. Познакомилась блондинка с артистом благодаря тому, что руководила московским фан-клубом немецкой группы. Анна рассказывает, что якобы понравилась певцу и он стал ее брать с собой на гастроли.

"Я стала ездить с ним на гастроли по всему миру, и это было похоже на какой-то бесконечный праздник, чаще всего на Хэллоуин! Он был безудержным в сексе и еще более безудержным в баре", - вспоминает Анна.

Такой образ жизни был очень трудным для девушки. По ее словам, Тиллю всегда было мало одной женщины.

"Он не был женат, но в Берлине у него была постоянная девушка", - утверждает она.

Все изменилось в 2017 году. На фестивале "Жара"в Баку Анна была вместе с Линдеманном, где он и познакомился со Светланой Лободой.

"На том фестивале мы были вместе. После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим", - цитирует девушку издание.

Блондинка подчеркивает, что не хочет, чтобы говорили, что Лобода увела у нее мужчину. Это совсем не так. На тот момент она устала от такого образа жизни. Все закончилось как-то само. Теперь Анна совершенно не переживает, что в ее жизни был этот период. Сейчас она счастлива вместе со своим молодым человеком.