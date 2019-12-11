Экс-любовница лидера Rammstein: "После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума"

Издание "7 дней" разместило рассказ от имени бывшей возлюбленной лидера и вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Девушка утверждает, что у них со звездой якобы был роман, до тех пор, пока он не встретил Светлану Лободу.
Анна работает мастером по маникюру и тренером по фитнесу. Девушка слушает тяжелую музыку и признается, что татуировки сделала за время романа с солистом знаменитой немецкой группы.
Красавица утверждает, что это были сложные отношения. Познакомилась блондинка с артистом благодаря тому, что руководила московским фан-клубом немецкой группы. Анна рассказывает, что якобы понравилась певцу и он стал ее брать с собой на гастроли.
"Я стала ездить с ним на гастроли по всему миру, и это было похоже на какой-то бесконечный праздник, чаще всего на Хэллоуин! Он был безудержным в сексе и еще более безудержным в баре", - вспоминает Анна.
Такой образ жизни был очень трудным для девушки. По ее словам, Тиллю всегда было мало одной женщины.
"Он не был женат, но в Берлине у него была постоянная девушка", - утверждает она.
Все изменилось в 2017 году. На фестивале "Жара"в Баку Анна была вместе с Линдеманном, где он и познакомился со Светланой Лободой.
"На том фестивале мы были вместе. После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим", - цитирует девушку издание.
Блондинка подчеркивает, что не хочет, чтобы говорили, что Лобода увела у нее мужчину. Это совсем не так. На тот момент она устала от такого образа жизни. Все закончилось как-то само. Теперь Анна совершенно не переживает, что в ее жизни был этот период. Сейчас она счастлива вместе со своим молодым человеком.
"Сейчас наши отношения уже закончились и мне нет смысла скрывать эту историю, потому что ничего плохого о Тилле я сказать не могу, только хорошее", - подытоживает она.