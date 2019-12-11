За минувшие сутки в пожарах погибли три человека

В минувшие сутки в Латвии потушено 12 пожаров. В пожарах погибли три человека, еще один пострадал и один был спасен, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Как рассказала представитель VUGD Инта Палкавниеце, в 17.37 спасатели выехали на вызов в Вентпилсском краей, где пожар возник в жилом доме. Через окна здания прорывалось пламя, площадь горения составила 70 кв.м. В этом пожаре погиб один человек.
В 21.27 загорелась квартира в Риге, откуда пожарным удалось спасти одного человека. Он пострадал и был передан Службе неотложной медицинской помощи.
В 2.03 в квартире в Резекне горели гироскутер, диван и вещи на площади 10 кв. м. Перед прибытием VUGD из здания эвакуировались три человека, пожарные спасли еще шестерых. В пожаре был пострадавший.
Два человека погибли в результата пожаре в жилом доме в Резекненском крае.
В Риге потушено четыре пожара, два в другом городе, а шесть пожаров потушено в краях.
Также за сутки VUGD 11 раз участвовала в спасательных работах.
С начала года в пожарах в Латвии погибли 75 человек, в том числе трое несовершеннолетних.