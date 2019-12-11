Ср, 11.12.2019
Чем здоровее народ, тем больше он может посмеяться над собой. Илга Крейтусе, политолог

За минувшие сутки в пожарах погибли три человека

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В минувшие сутки в Латвии потушено 12 пожаров. В пожарах погибли три человека, еще один пострадал и один был спасен, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Как рассказала представитель VUGD Инта Палкавниеце, в 17.37 спасатели выехали на вызов в Вентпилсском краей, где пожар возник в жилом доме. Через окна здания прорывалось пламя, площадь горения составила 70 кв.м. В этом пожаре погиб один человек.

В 21.27 загорелась квартира в Риге, откуда пожарным удалось спасти одного человека. Он пострадал и был передан Службе неотложной медицинской помощи. 

В 2.03 в квартире в Резекне горели гироскутер, диван и вещи на площади 10 кв. м. Перед прибытием VUGD из здания эвакуировались три человека, пожарные спасли еще шестерых. В пожаре был пострадавший. 

Два человека погибли в результата пожаре в жилом доме в Резекненском крае.

В Риге потушено четыре пожара, два в другом городе, а шесть пожаров потушено в краях.

Также за сутки VUGD 11 раз участвовала в спасательных работах. 

С начала года в пожарах в Латвии погибли 75 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 

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