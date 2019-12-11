Бертанс провёл свою лучшую игру в НБА и побил два рекорда

"Уизардс" в гостях уступил "Шарлотт Хорнетс" со счётом 107:114 (20:28, 28:25, 27:29, 32:32).

Бертанс в этом матче провёл на площадке 30 минут и 3 секунды. За это время латвийский баскетболист реализовал три из шести бросков, 8 из 12 трёхочковых бросков, а также оба штрафных броска. Всего Бертанс принёс своей команде 32 очка.

Кроме того, латвийский игрок сделал девять подборов, одну результативную передачу, заблокировал один бросок и три раза нарушил правила. В Бертансом на площадке "УИзардс" забросил на 17 очков больше, чем без него.

Прошлый рекорд Бертанса в НБА составлял 28 очков, который он принёс в январе прошлого года в матче против "Сакраменто Кингз".

Добавим также, что Бертанс побил рекорд Андриса Биедриньша, который в 2006 году заработал 31 очко в одном матче. Лучший показатель среди латвийских баскетболистов НБА принадлежит Кристапу Порзиньгису, который два года назад принёс своей команде 40 очков в одном матче.

Для "Уизардс" поражение в матче против "Шарлотт Хорнетс" стало шестым в последних семи матчах. В данный момент команда из Вашингтона занимает 12-е место в Восточной конференции.