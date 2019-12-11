FKTK призывает банки не оказывать услуги Лембергсу и связанным с ним организациям

"FKTK просит участников финансового рынка Латвии до получения дальнейших разъяснений немедленно идентифицировать, являются ли клиентами конкретного финансового учреждения лица из санкционного списка - Айвар Лем6ергс, управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса, а также другие лица, прямо или косвенно контролируемые названными лицами, и не оказывать им никаких финансовых услуг", - заявили в комиссии.

FKTK анализирует ситуацию и находится в контакте с ответственными органами, чтобы в ближайшее время предоставить латвийским финансовым учреждениям информацию о дальнейших шагах.

Правила FKTK предусматривают, что финансовые учреждения не оказывают услуг лицам, которые являются субъектами санкций страны-участницы ЕС или НАТО.

Госказна отмечает, что американские учреждения предупредили о риске санкций Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) для любого лица, которое будет производить финансовые перечисления лицам из санкционного списка.

Выполнение уже заключенных договоров с лицами из санкционного списка OFAC также может быть осложнено или невозможно, предупредили в Госказне.

Как сообщалось ранее, ОFAC в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.