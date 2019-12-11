Российские боксёры отказались ехать на Олимпиаду без флага

"Для нас самое главное, чтобы наши боксёры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - заявил Кремлев.

По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать под национальным флагом через суд. Также Кремлев выразил мнение, что случившееся - проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно либо конкретную федерацию".

В свою очередь, российский боксёр Миша Алоян, который который на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году занял третье место в весовой категории до 52 кг, заявил, что готов участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если такое решение примет руководство страны.

"Если Владимир Путин скажет, что надо ехать, то надо забыть всё это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться", - приводит слова Алояна ТАСС.