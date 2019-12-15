Вс, 15.12.2019
Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения. Скажу так - рэперы видят рэперов, а металисты металистов. Тут точно также. Кира, признавшаяся семье в однополых отношениях
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  • Премьера "Титаника" и сеанс за 10 копеек. Как сегодня выглядят рижские кинотеатры прошлого

Премьера "Титаника" и сеанс за 10 копеек. Как сегодня выглядят рижские кинотеатры прошлого

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A.T.

Очередь на к/ф "Титаник" в кинотеатр Daile

ФОТО: Twitter/RenarsZeltins

Сегодня мы расскажем о некоторых столичных кинотеатрах из прошлого (и покажем, как их здания выглядят сегодня), зрительные залы которых видели не только огромное количество кинокартин, но и стали свидетелями судеб тысячи рижан.

История рижских кинотеатров насчитывает около 200 названий, которые многие из них меняли на протяжении истории. Так, например, кинотеатр "Звайгзне" в Чиекуркалнсе успел побывать "Акрополем", "Глорией", "Гамби", "Стахановцем", а один из самых известных кинотеатров "А.Т." в Старом городе носил названия "Хроника", "Пионерис" и "Комъяуниетис".

Листайте нашу подборку, и узнайте о кинотеатрах прошлого подробней!

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A.T.

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