Премьера "Титаника" и сеанс за 10 копеек. Как сегодня выглядят рижские кинотеатры прошлого
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Сегодня мы расскажем о некоторых столичных кинотеатрах из прошлого (и покажем, как их здания выглядят сегодня), зрительные залы которых видели не только огромное количество кинокартин, но и стали свидетелями судеб тысячи рижан.
История рижских кинотеатров насчитывает около 200 названий, которые многие из них меняли на протяжении истории. Так, например, кинотеатр "Звайгзне" в Чиекуркалнсе успел побывать "Акрополем", "Глорией", "Гамби", "Стахановцем", а один из самых известных кинотеатров "А.Т." в Старом городе носил названия "Хроника", "Пионерис" и "Комъяуниетис".
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