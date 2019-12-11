Видео: Сэйв вратаря "Динамо" признан лучшим на минувшей неделе

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) выбрала самые яркие моменты регулярного чемпионата минувшей недели. Лучшим сэйвом был признан эпизод в исполнении вратаря рижского "Динамо" Александра Салака.
Матч между рижским "Динамо" и "Северсталью" состоялся 4 декабря, а победу в том матче одержали хоккеисты из Череповца - 1:0.
Во втором периоде у череповецкой команды была отличная возможность забросить шайбу, но вратарь "динамовцев" Александр Салак не позволил этому произойти и в "кошачьем прыжке" отразил бросок. Этот эпизод был признан лучшим сэйвом недели.
SuperSalak to the resque! pic.twitter.com/X9Yv1isbLg— KHL (@khl_eng) December 11, 2019
Александр Салак в этом сезоне провёл за "Динамо" 17 матчей и в среднем отражал 91% бросков, пропуская 2,65 шайб за игру.