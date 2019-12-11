Видео: Сэйв вратаря "Динамо" признан лучшим на минувшей неделе

Матч между рижским "Динамо" и "Северсталью" состоялся 4 декабря, а победу в том матче одержали хоккеисты из Череповца - 1:0.

Во втором периоде у череповецкой команды была отличная возможность забросить шайбу, но вратарь "динамовцев" Александр Салак не позволил этому произойти и в "кошачьем прыжке" отразил бросок. Этот эпизод был признан лучшим сэйвом недели.