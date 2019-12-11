Контроль над Вентспилсским и Рижским портами перейдет государству

Согласно плану правительства, управление портами возьмет на себя новообразованная компания, а члены правления Рижского и Вентспилсского портов, выдвинутые муниципалитетами, потеряют свои должности. Впредь правление портов будет назначаться государством.

Планируется, что минимальный уставной капитал новой компании составит 35 000 евро.

Эти затраты будут покрыты из средств программы основного бюджета Министерства сообщения 2019 года "Управление отраслями и планирование политики".

Планируется, что впредь в правлении портов будут работать только делегированные министрами лица, а утверждать их в должности будет Кабинет министров.

После принятия данного законопроекта свои должности в правлениях Рижского и Вентспилсского портов сохранят государственные представители, выдвинутые министром экономики, министром финансов, министром сообщения и министром охраны среды и регионального развития. В правлении обоих портов на данный момент работает по четыре государственных представителя.

Правительство надеется, что вышеупомянутые поправки будут рассмотрены Сеймом в четверг, 12 декабря.

Напомним, во вторник, 10 декабря, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что государство перенимает контроль над Вентспилсским и Рижским портами.

Такое решение было принято после введения Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкций против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и четырех принадлежащих или подконтрольных ему организаций, в том числе управления Вентспилсского свободного порта.

По словам Кариньша, поправки нужны, чтобы от деятельности Вентспилсского порта было отделено лицо, против которого направлены санкции.

"Если государство перенимает порт, тем самым пресекаются любые связи с данным лицом", - сказал Кариньш.

Министр сообщения Талис Линкайтс добавил, что сейчас в транзите неспокойные времена, и нужно сделать все, чтобы введенные США санкции по возможности меньше повлияли на Вентспилсский порт, работающие там 38 предприятий и жителей города.

Разъясняя необходимость перенять под управление государства и Рижский порт, министр сообщения Талис Линкайтс сказал, что Рига и Вентспилс являются двумя крупнейшими портами в Латвии, к тому же и в Риге "известное влияние имеют физические и юридические лица", против которых обращены санкции США.

"Чтобы предотвратить возможность того, что и против Рижского порта могут быть обращены санкции или ограничения, мы делаем проактивный шаг, решая вопрос управления портами", - сказал министр.

Кариньш указал на проблемы управления в Рижском порту, поэтому и оно будет приведено в порядок.

Также сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.