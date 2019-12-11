Три самых вредных продукта на новогоднем столе

Если вы заботитесь о своем здоровье, то от некоторых продуктов в праздничную ночь диетолог советует отказаться. В первую очередь, речь идет о блюдах, заправленных майонезом. Вместо него Мария Дубская рекомендует использовать обычный йогурт без злаков и наполнителей или греческий йогурт.

На втором месте в этом "антирейтинге", по мнению специалиста, - самый популярный алкогольный напиток на Новый год - шампанское. Дело в том, что

игристое вино содержит много сахара, к тому же пузырьки раздражают стенки желудка и вызывают чувства голода, что чревато перееданием.

Замыкает тройку самых вредных продуктов на новогоднем столе, по словам диетолога, жирное мясо. Медик советует отказаться от жирной свинины в пользу индейки, курицы или кролика.