Ср, 11.12.2019
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Три самых вредных продукта на новогоднем столе

ФОТО: Pixabay

Меньше месяца осталось до новогодних праздников. А там где праздники - там и обильные застолья. Российский врач-диетолог Мария Дубская рассказала о самых вредных продуктах на новогоднем столе.

Если вы заботитесь о своем здоровье, то от некоторых продуктов в праздничную ночь диетолог советует отказаться. В первую очередь, речь идет о блюдах, заправленных майонезом. Вместо него Мария Дубская рекомендует использовать обычный йогурт без злаков и наполнителей или греческий йогурт.

На втором месте в этом "антирейтинге", по мнению специалиста, - самый популярный алкогольный напиток на Новый год - шампанское. Дело в том, что

игристое вино содержит много сахара, к тому же пузырьки раздражают стенки желудка и вызывают чувства голода, что чревато перееданием.

Замыкает тройку самых вредных продуктов на новогоднем столе, по словам диетолога, жирное мясо. Медик советует отказаться от жирной свинины в пользу индейки, курицы или кролика. 

Кроме того, вместо всевозможных солений лучше отдать предпочтение свежим овощам

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