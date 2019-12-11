Министерство проанализирует, повлияют ли санкции на Вентспилсскую думу

Как сообщила представитель министра охраны среды и регионального развития Агнесе Варпиня, эксперты должны также подать предложения о том, как устранить это влияние, если оно есть.

По словам министра охраны среды Юриса Пуце, защита интересов жителей Вентспилса, непрерывность услуг и успешное обеспечение работы самоуправления в этой критической ситуации находятся в центре внимания VARAM.

Министр подчеркнул, что коррупция остается одной из основных причин недоверия общества к политикам.

"Для устранения коррупции нужны дальновидные решения, борьбы с последствиям мало", - сказал Пуце.