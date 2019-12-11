Ср, 11.12.2019
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Министерство проанализирует, повлияют ли санкции на Вентспилсскую думу

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) поручит экспертам оценить, повлияют ли и каким образом на Вентспилсскую думу установленные США санкции против отстраненного от должности мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Как сообщила представитель министра охраны среды и регионального развития Агнесе Варпиня, эксперты должны также подать предложения о том, как устранить это влияние, если оно есть. 

По словам министра охраны среды Юриса Пуце, защита интересов жителей Вентспилса, непрерывность услуг и успешное обеспечение работы самоуправления в этой критической ситуации находятся в центре внимания VARAM. 

Министр подчеркнул, что коррупция остается одной из основных причин недоверия общества к политикам.

"Для устранения коррупции нужны дальновидные решения, борьбы  с последствиям мало", - сказал Пуце. 

Как сообщалось ранее, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. 

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