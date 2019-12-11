Условия бесплатного проезда для иностранных пенсионеров в Риге пересмотрят

Те пенсионеры, которые получают скидки уже сейчас, сохранят их. Изменения коснутся только тех пенсионеров, которые попросят о скидках после вступления в силу изменений.

Проблема получила широкий резонанс в марте 2018 года, когда недоумение у части общества вызвала информация о том, что пенсионеры других стран получают скидки на проезд в общественном транспорте в более раннем возрасте.

Неработающие граждане и неграждане Латвии могут бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом начиная с 63 лет, а пенсионеры России, Украины и Белоруссии - уже с 55 лет, так как таков возраст выхода на пенсию в этих странах. Оппозиция Рижской думы предложила изменить этот порядок.