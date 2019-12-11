Певец Eliot из Латвии представил свой англоязычный проект широкой публике

Eliot работает в стилях pop, R&B, alternative. Его голос имеет свое самобытное неповторимое звучание, а уникальный тембр певца никого не оставляет равнодушным.

Авторские тексты песен, наполнены смыслом и откровением, рассказывают историю привычных человеческих отношений: любовь, дружба и ненависть, темы, в которых каждый может найти себя.

Главными вдохновителями Eliot были такие артисты как Beyoncé, Freddie Mercury, и Lady Gaga.

Eliot - Why Don't You Love Me

На данном этапе Eliot активно работает с лучшими музыкальными композиторами из Швеции, Греции, Латвии и Германии.

Сам артист прожил полтора года в столице Швеции Стокгольме, что активно повлияло на его творческую жизнь.

Сейчас артист больше времени проводит в Риге, где он собрал прекрасную команду для подготовки своего проекта вместе с хореографом с Симоной Ананич, которая является основателем компании Soul of Dance Production.

Eliot - Remedy