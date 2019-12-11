Западный певец Eliot из Латвии представил свой англоязычный проект широкой публике на ведущих музыкальных интернет площадках. Уже выпущено два сингла, которые активно набирают просмотры и получили одобрение своей аудитории.
Eliot работает в стилях pop, R&B, alternative. Его голос имеет свое самобытное неповторимое звучание, а уникальный тембр певца никого не оставляет равнодушным.
Time flies fast. I am so happy that I reached such results this year. I just started my path, but man, 51 countries, that's crazy. And it’s just #spotify Thank you for that. Gonna work harder, dream bigger and grow as an artist. and for sure #2020 will be a start for something huge. Dream big so it become the aim ! Thanks to @simona_ananica @soulofdancelv @gintsstankevics for your impact ♡♡♡
Авторские тексты песен, наполнены смыслом и откровением, рассказывают историю привычных человеческих отношений: любовь, дружба и ненависть, темы, в которых каждый может найти себя.
Главными вдохновителями Eliot были такие артисты как Beyoncé, Freddie Mercury, и Lady Gaga.
Eliot - Why Don't You Love Me
На данном этапе Eliot активно работает с лучшими музыкальными композиторами из Швеции, Греции, Латвии и Германии.
Сам артист прожил полтора года в столице Швеции Стокгольме, что активно повлияло на его творческую жизнь.
Сейчас артист больше времени проводит в Риге, где он собрал прекрасную команду для подготовки своего проекта вместе с хореографом с Симоной Ананич, которая является основателем компании Soul of Dance Production.
Eliot - Remedy
Музыкальные критики строят предположение о возможном участии Eliot на Eurovision 2020, которое будет проходить в Роттердаме. От какой страны - пока остается в секрете!