Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка, которая читает стихи в метро
Вера Бирюкова - одна из самых талантливых российских гимнасток последнего десятилетия. На её Instagram подписаны свыше 60 тысяч человек, хотя девушка настолько интересна, что эта цифра непростительно маленькая.
Российская гимнастка Вера Бирюкова родилась 11 апреля 1998 года в Омске. Родители отдали девочку на занятия художественной гимнастикой в возрасте 5 лет.
"В возрасте 5-6 лет я уверенно говорила, что стану знаменитой гимнасткой и буду жить в Москве на море", - цитирует Бирюкову "Омск Здесь".
Первыми серьёзными соревнованиями для неё стало первенство России в 2010 году, где Вера заняла восьмое место. Три года спустя Бирюкова вошла в число лучших на Кубке России, а затем успешно прошла тестирование в тренировочном центре Ирины Винер "Новогорск".
За время своей профессиональной карьеры Бирюкова стала мастером спорта международного класса, в 2014 году победила на чемпионате Европы, а в 2016 году стала олимпийской чемпионкой. Год спустя Вера подтвердила свой статус сильнейшей гимнастки планеты завоевав две золотые медали на летней Универсиаде в Тайбее.
"Золото Олимпийских игр - это самое большое достижение любого спортсмена. Дальше только по нарастающей: двукратная, трехкратная олимпийская чемпионка", - цитирует Бирюкову портал cabdelart.com.
Летом 2019-го года на Европейских играх в Минске Бирюкова в составе сборной России в упражнении с пятью мячами завоевала золотую медаль, а также взяла бронзу в многоборье.
В сентябре этого года как гром среди ясного неба свалилась новость о том, что Бирюкову выгнали из сборной России. Её место заняла Евгения Ливанова.
"Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек", - объяснила причину своего решения главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.
Бирюкова не стала комментировать конфликт с тренером, а в своём Instagram рассказала болельщикам, что с ней всё хорошо, а также поблагодарила их за поддержку.
Временное ли это решение или Бирюкова навсегда потеряла место в сборной - пока непонятно. В любом случае можно быть уверенным, что Вера не пропадёт. 21-летняя гимнастка с необычной внешностью постоянно получает приглашения от разных рекламодателей, была амбассадором Adidas, а также запустила свою линию одежды.
Совсем недавно девушка решилась на необычный поступок, встала посередине вагона московского метро и прочла стихотворение Редьярда Киплинга. Пассажиры не обратили внимание на спортсменку, а сама Бирюкова аргументировала свой поступок тем, что хотела преодолеть свою стеснительность.
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