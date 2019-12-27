Вера Бирюкова - олимпийская чемпионка, которая читает стихи в метро

Российская гимнастка Вера Бирюкова родилась 11 апреля 1998 года в Омске. Родители отдали девочку на занятия художественной гимнастикой в возрасте 5 лет.

"В возрасте 5-6 лет я уверенно говорила, что стану знаменитой гимнасткой и буду жить в Москве на море", - цитирует Бирюкову "Омск Здесь".

Первыми серьёзными соревнованиями для неё стало первенство России в 2010 году, где Вера заняла восьмое место. Три года спустя Бирюкова вошла в число лучших на Кубке России, а затем успешно прошла тестирование в тренировочном центре Ирины Винер "Новогорск".

За время своей профессиональной карьеры Бирюкова стала мастером спорта международного класса, в 2014 году победила на чемпионате Европы, а в 2016 году стала олимпийской чемпионкой. Год спустя Вера подтвердила свой статус сильнейшей гимнастки планеты завоевав две золотые медали на летней Универсиаде в Тайбее.

"Золото Олимпийских игр - это самое большое достижение любого спортсмена. Дальше только по нарастающей: двукратная, трехкратная олимпийская чемпионка", - цитирует Бирюкову портал cabdelart.com.

Летом 2019-го года на Европейских играх в Минске Бирюкова в составе сборной России в упражнении с пятью мячами завоевала золотую медаль, а также взяла бронзу в многоборье.

В сентябре этого года как гром среди ясного неба свалилась новость о том, что Бирюкову выгнали из сборной России. Её место заняла Евгения Ливанова.

"Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек", - объяснила причину своего решения главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Бирюкова не стала комментировать конфликт с тренером, а в своём Instagram рассказала болельщикам, что с ней всё хорошо, а также поблагодарила их за поддержку.

Временное ли это решение или Бирюкова навсегда потеряла место в сборной - пока непонятно. В любом случае можно быть уверенным, что Вера не пропадёт. 21-летняя гимнастка с необычной внешностью постоянно получает приглашения от разных рекламодателей, была амбассадором Adidas, а также запустила свою линию одежды.