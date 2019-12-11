Открылась самая большая рождественская ярмарка в Латвии

В ярмарке принимают участие почти 150 латвийских ремесленников, мастеров рукоделия и домашних производителей, которые предлагают различные лакомства, домашнее вино, вязаные изделия, натуральную косметику, одежду латвийских дизайнеров, игрушки, свечи и другие местные изделия. Одновременно уже пятый год проходит организованный Фондом поддержки инвалидов и малообеспеченных сениоров (Фонд IMSA) благотворительный базарчик, в котором принимают участие 50 торговцев - сениоры и люди с инвалидностью.

Для праздничного стола. На ярмаркe можно купить различные лакомства для праздничного стола и сладкие подарки - пипаркукас с натуральной глазурью, обжаренный миндаль с чесноком, фруктовые и ягодные конфеты, сыры, травяные чаи и шоколад на любой вкус, а также латвийские ягодные вина и многие другие праздничные, не повседневные лакомства.

ФОТО: Пресс-фото

Подарки для мужчин и женщин. В широком ассортименте каждый сможет найти для себя желаемое и купить подарки для своих любимых. Натуральная косметика, коллекции украшений из стекла, дерева, засушенных растений, натуральных камней, кружев или бусин, фетровые броши и одежда латвийских дизайнеров понравятся женщинам, а мужчины оценят кожаный бумажник, сумку для ноутбука, ремень или теплые перчатки.

Для создания рождественского настроения. Праздничный декор создает особое настроение. На ярмарке в широком ассортименте представлены елочные свечи, свечи из пальмового воска, ароматические деревянные шарики для создания атмосферы, а также керамические изделия, созданные с теплыми мыслями о предстоящем празднике. Особую сердечность и теплоту подарят шерстяные носки самых разных расцветок и орнаментов.

ФОТО: Пресс-фото

Идеи для отличных подарков. Широким выбором представлены детские игрушки и одежда - игрушки ручной работы, теплые шапки и носочки, одежда и аксессуары для младенцев, перчаточные куклы для домашнего театра, ботиночки для детей. Подросткам понравятся настольные игры, сделанные из дерева, радиоуправляемая техника и аксессуары к ней. В широком ассортименте вы найдете также яркие и необычные шарики для ванны, натуральные бальзамы для губ, скрабы для тела, дизайнерскую посуду и много других отличных идей для особенных подарков себе и близким.

Благотворительный базарчик с участием сениоров и инвалидов

На благотворительном базарчике можно купить своим близким подарки, которые от всей души делали сениоры и люди с инвалидностью со всей Латвии.

От самых вкусных пипаркукас до изысканных украшений и кожаных сумок - здесь каждый найдет изделия по своему вкусу и поддержит предприимчивых сениоров.

На благотворительном базарчике каждый год можно купить также теплые варежки, носки и шарфы, которые сениоры вяжут уже с начала лета.

ФОТО: Пресс-фото

"Благотворительный базарчик - долгожданное событие для наших сениоров. Тщательно изготовленные участниками изделия порадуют взрослых и детей. Приобретая какой-либо из подарков, изготовленных вручную, мы не только финансово поддерживаем сениоров и людей с особыми потребностями, но и позволяем им поверить в свои силы, придаем решимость продолжать начатое. Я призываю не проходить мимо благотворительного ящика для пожертвований, который также сделали сами участники базарчика, потому что

все пожертвованные средства будут направлены людям с особыми потребностями на посещение культурных мероприятий",

- говорит Айна Гиптере, председатель Фонда IMSA.