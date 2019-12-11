Полиция разыскивает пропавших без вести малолетних девочек

Рижский участок Госполиции на Тейке разыскивает Кинтию Муйжниеце 2007 года рожжения (фото 1), которая во вторник, 10 декабря, ушла из дома в Бабите, чтобы пойти в школу-интернат на улице Бривибас 384а в Риге, и пока не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Кинтия может находиться с Джасмин Войтенко также 2007 года рождения (фото 2), которая также разыскивается.

Кинтия была одета в коричневую куртку с пушистым капюшоном, яркие леггинсы и черно-белые кроссовки.

Джасмин была одета в темно-синий пуховик, серые брюки и черную спортивную обувь.