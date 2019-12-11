Управляющий Вентспилсским портом рассказал, как обстоят дела после введения санкций

По его словам, управление порта запросило у банков информацию о наложенных санкциях, однако официального ответа от них пока не получено.

Сармулис подчеркнул, что введенные Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского санкции предусматривают 30-дневный период для завершения сделок,

однако Латвия ввела санкции уже на следующий день.

В то же время управляющий Вентспилсским свободным портом подчеркнул, что у порта есть все необходимые ресурсы - электроэнергия, топливо, вода. Поэтому он может продолжать предоставление услуг.

"Мы постараемся продержаться как можно дольше", - заявил Сармулис, добавив, что, несмотря на то, что правительство сегодня на внеочередном заседании решило призвать Сейм срочно внести в закон о портах поправки, предусматривающие, что контроль над Вентспилсским и Рижским портами перейдет к государству, мнением управления порта по этому вопросу никто не поинтересовался.

Он считает, что нынешняя модель управления портами в Латвии, которая предусматривает разделение ответственности между самоуправлением и государством, работала хорошо.

Если же решения порта были неприемлемы для государства, оно могло возразить, хотя на практике возражений со стороны государства почти не было.

Представители муниципалитета также имели право высказывать свои возражения, отметил Сармулис.

Он подчеркнул, что Вентспилсский свободный порт уникален - в нем построено шесть новых терминалов, девять заводов, а еще три завода находятся на стадии строительства.

Ни в Таллинне, ни в Клайпеде такого нет, заявил он.

Сармулис отметил, что практически все порты в Европе управляются муниципалитетами, за исключением портов Таллинна, Клайпеды и, возможно, Гданьска. В большом порту Роттердама государству принадлежит 30%.

"Я работал в порту много лет, но никогда не сталкивался с подобным конфликтом", - заявил Сармулис.