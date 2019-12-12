Консилиум LZA - академическая экспертиза или мнение СЗК?

Полуправда - утверждение содержит как правду, так и неправдивую информацию, часть фактов умолчена

Она не рассказывает о том, что некоторые участники консилиума придерживается противоположной позиции, и не указывает, что отбор участников политически не нейтрален. Несмотря на то, что консилиум претендует на академическую экспертизу, половина ее участников представляет одну политическую силу - находящийся в оппозиции Союз "зеленых" и крестьян" - или руководимые им самоуправления.

Консилиум или собрание по поводу реформы самоуправлений в LZA прошел в начале ноября. Релиз о мероприятии был распространен сейчас, так как было создано сообщение - описание мероприятия и окончательные результаты на 52 страницах. Его автор - академик LZA Райти Карните ранее рассказывала, что консилиум организован по инициативе самоуправлений - местная власть задала Академии наук вопрос, и организация отреагировала. Цель дискуссии была "использовать экспертизную функцию LZA".

В релизе LZA усматривает ряд пробелов административно-территориальной реформы и указывает - консилиум советует отложить введение административно-территориальной реформы до момента, пока ее продвигающие не подготовят всеобщий анализ и с доказательствами не объяснят ее предложения обществе. Из релиза становится понятным, что так считают перечисленные участники консилиума - всего 22 человека.

Однако в списке есть минимум три человека - руководитель отдела реформ Министерства охраны среды и регионального развития Арнис Шултс, депутат Сейма и парламентский секретарь VARAM Артур Том Плешс и привлеченный министерством эксперт экономгеограф Янис Турлайс - о которых известно, что они реформу поддерживают. То, что их позиция противоположна выраженной в релизе, можно узнать, только прочитав все сообщение длиной 52 страницы. Ссылка на сообщение было включена в релиз LZA, однако ни в новости агентства LETA, ни в большинстве перепубликованной другими СМИ информации ее найти было нельзя.

Участники консилиума Инга Голдберга (депутат Сейма, "Согласие")

Артур Том Плешс (депутат Сейма, "Для развития/ЗА!"

Виктор Валайнис (Латвийское объединение крупных городов, депутат Сейма, СЗК)

Дана Рейзниеце-Озола (депутат Сейма, СЗК)

Андрис Яунслейнис (депутат Вентспилсской краевой думы)

Арнис Шултс (VARAM)

Гинтс Каминскис (LPS)

Марис Пукис (LPS)

Элита Эглите (председатель Аматской краевой думы)

Марис Тимерманис (исполнительный директор Аматской краевой думы)

Лайнис Шавейс (председатель Яунпиебалгской краевой думы)

Марис Дадзис (заместитель председателя Вентспилсской краевой думы)

Хардийс Вентс (председатель Паргауйской краевой думы)

Гинта Ауза (управление образование Елгавской думы)

Янис Турлайс (издательство карт Яня сета)

Оярс Спаритис (LZA)

Петерис Трапенциерис (LZA)

Райта Карните (LZA)

Байба Ривжа (LLU, LZA)

Лилита Сеймушкане (ЛУ)

Андрис Миглавс (ЛУ)

Петерис Шкинькис (ЛУ)