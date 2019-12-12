Консилиум LZA - академическая экспертиза или мнение СЗК?
На этой неделе СМИ опубликовали новость, что консилиум Латвийской академии наук (LZA) рекомендует отложить реформу самоуправлений. Новость была основана на подготовленной LZA информации, которая умалчивает важные факты и таким образом вводит в заблуждение.
Полуправда - утверждение содержит как правду, так и неправдивую информацию, часть фактов умолчена
Она не рассказывает о том, что некоторые участники консилиума придерживается противоположной позиции, и не указывает, что отбор участников политически не нейтрален. Несмотря на то, что консилиум претендует на академическую экспертизу, половина ее участников представляет одну политическую силу - находящийся в оппозиции Союз "зеленых" и крестьян" - или руководимые им самоуправления.
Консилиум или собрание по поводу реформы самоуправлений в LZA прошел в начале ноября. Релиз о мероприятии был распространен сейчас, так как было создано сообщение - описание мероприятия и окончательные результаты на 52 страницах. Его автор - академик LZA Райти Карните ранее рассказывала, что консилиум организован по инициативе самоуправлений - местная власть задала Академии наук вопрос, и организация отреагировала. Цель дискуссии была "использовать экспертизную функцию LZA".
В релизе LZA усматривает ряд пробелов административно-территориальной реформы и указывает - консилиум советует отложить введение административно-территориальной реформы до момента, пока ее продвигающие не подготовят всеобщий анализ и с доказательствами не объяснят ее предложения обществе. Из релиза становится понятным, что так считают перечисленные участники консилиума - всего 22 человека.
Однако в списке есть минимум три человека - руководитель отдела реформ Министерства охраны среды и регионального развития Арнис Шултс, депутат Сейма и парламентский секретарь VARAM Артур Том Плешс и привлеченный министерством эксперт экономгеограф Янис Турлайс - о которых известно, что они реформу поддерживают. То, что их позиция противоположна выраженной в релизе, можно узнать, только прочитав все сообщение длиной 52 страницы. Ссылка на сообщение было включена в релиз LZA, однако ни в новости агентства LETA, ни в большинстве перепубликованной другими СМИ информации ее найти было нельзя.
Участники консилиума
- Инга Голдберга (депутат Сейма, "Согласие")
- Артур Том Плешс (депутат Сейма, "Для развития/ЗА!"
- Виктор Валайнис (Латвийское объединение крупных городов, депутат Сейма, СЗК)
- Дана Рейзниеце-Озола (депутат Сейма, СЗК)
- Андрис Яунслейнис (депутат Вентспилсской краевой думы)
- Арнис Шултс (VARAM)
- Гинтс Каминскис (LPS)
- Марис Пукис (LPS)
- Элита Эглите (председатель Аматской краевой думы)
- Марис Тимерманис (исполнительный директор Аматской краевой думы)
- Лайнис Шавейс (председатель Яунпиебалгской краевой думы)
- Марис Дадзис (заместитель председателя Вентспилсской краевой думы)
- Хардийс Вентс (председатель Паргауйской краевой думы)
- Гинта Ауза (управление образование Елгавской думы)
- Янис Турлайс (издательство карт Яня сета)
- Оярс Спаритис (LZA)
- Петерис Трапенциерис (LZA)
- Райта Карните (LZA)
- Байба Ривжа (LLU, LZA)
- Лилита Сеймушкане (ЛУ)
- Андрис Миглавс (ЛУ)
- Петерис Шкинькис (ЛУ)
В отборе экспертов есть еще одна особенность. Как минимум половина всех участников связана с СЗК - партией, которая в Сейме работает в оппозиции и активно выступает против реформы. Единственная, у кого указана партийная принадлежность - депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола. Однако к СЗК принадлежит как руководитель Союза самоуправлений Гинс Каминский, так и исполнительный директор Ассоциации крупных городов Виктор Вилнитис, а также представители самой LZA - президент Ояр Спаритис и Байба Ривжа. Но, к примеру, Лилита Сеймушкане упомянута как представитель факультета управления бизнесом и экономики ЛУ, однако она и многолетняя работника Вентспилсской думы и близкая соратница ее руководителя Айвара Лембергса. Вентспилс с ходе реформы планируется объединить с Вентспилсским краем, и Лембергс является острым критиком реформы. И остальные представленные в комиссии самоуправления находятся под руководством политиков СЗК.
Карните с необъективным выбором участников консилиума не согласна и рассказала Re:Check, что они были отобраны "так, чтобы были разными". Она указала, что эксперты - не только представители госструктур и академики, которые занимаются этим вопросам, но и представители самоуправлений: "Я считаю их экспертами, так как эксперт - это человек, который хорошо знает свою сферу". Может ли быть объективным консилиум, на который созваны в большинстве своем тесно связанные с местными властями люди, на которых реформа повлияет прямым образом и позиция которых уже известна как крайне негативная? Карните указала, что есть много вещей, которые знает только самоуправление, кроме того, представители самоуправлений говорили мало. "У другой стороны была возможность убедиться в обратном. Они это не смогли", - сказала Карните.
LZA регулярно проводит консилиумы по общественно важным вопросам. Звучала и критика - к примеру, в прошлом году этот консилиум призвал отложить ратификацию Стамбульской конвенции, после чего получил 33 обвинения от ученых о допущенной им тенденциозности и несоответствие научно квалифицированному решению.
Вывод: Академия наук, распространяя информацию о созванном ей консилиуме по оценке реформ самоуправлений, умалчивает важные факты. Не все его участники согласны со сформулированной на мероприятии позиции. Она также не указывает, что большая часть людей, которых LZA называет экспертами, представляет одну политическую силу, которая работает в Сейме в оппозиции и выступает против реализации реформ.