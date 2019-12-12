Названа сумма, которую самопуравление потеряет от передачи Рижского порта государству

От передачи Рижского порта в управление государства самоуправление ежегодно будет терять более 3 млн евро, сообщила агентству LETA представитель порта Лиене Озола.
Она пояснила, что, согласно закону о портах, 10% от платежей за тоннаж, канал, малые суда, якорь и груз каждый год перечисляются в специальный бюджет самоуправления. В прошлом году это было 3,4 млн евро, в этом году - 3,2 млн евро.
О том, будут ли эти платежи в дальнейшем перечисляться в Госказну, оставаться в ведении порта или регулироваться как-то иначе, порт информацией не располагает.
Озола добавила, что единственные работники самоуправления в порту - это четверо членов правления, поэтому другого влияния на работников решение правительства не окажет. В правление входят четыре представителя Рижской думы: мэр Олег Буров ("Честь служить Риге"), Сандрис Бергманис и Михаил Каменецкий ("Согласие"), Оскар Путниньш ("Риге!").
Представители самоуправления в Рижском порту раньше зарабатывали 45 000 - 48 00 евро в год, однако с сентября правительство сократило зарплаты членов портовых управлений примерно на четверть.
Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит поправки к закону о портах, предусматривающие, что контроль над Вентспилсским и Рижским портами перейдет к государству.