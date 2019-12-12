Названа сумма, которую самопуравление потеряет от передачи Рижского порта государству

Она пояснила, что, согласно закону о портах, 10% от платежей за тоннаж, канал, малые суда, якорь и груз каждый год перечисляются в специальный бюджет самоуправления. В прошлом году это было 3,4 млн евро, в этом году - 3,2 млн евро.