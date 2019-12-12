Видео: Овечкин опять травмировал судью

Неприятный эпизод произошёл в начале третьего периода, когда "Вашингтон" вёл в счёте 3:2. Несмотря на то, что российский хоккеист очевидно не планировал намеренно травмировать судью, пострадавшему Макайзеку после этого эпизода пришлось отправиться в раздевалку.

В последнее время это уже второй раз, когда судья "страдает от рук" Овечкина. В конце ноября в матче между "Вашингтоном" и "Нью-Йорком" российский хоккеист пытался выбросить шайбу из зоны, но попал в лицо судье Ферману Соуту.