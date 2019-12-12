Видео: Овечкин опять травмировал судью

Силовой приём от Александра Овечкина никогда не может быть приятным опытом. Особенно, если он произошёл совершенно неожиданно. В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Бостоном" в этом убедился арбитр Джон Макайзек.
Неприятный эпизод произошёл в начале третьего периода, когда "Вашингтон" вёл в счёте 3:2. Несмотря на то, что российский хоккеист очевидно не планировал намеренно травмировать судью, пострадавшему Макайзеку после этого эпизода пришлось отправиться в раздевалку.
Видео: Силовой приём Овечкина против арбитра
В последнее время это уже второй раз, когда судья "страдает от рук" Овечкина. В конце ноября в матче между "Вашингтоном" и "Нью-Йорком" российский хоккеист пытался выбросить шайбу из зоны, но попал в лицо судье Ферману Соуту.
Видео: Овечкин попадает шайбой в арбитра