Чт, 12.12.2019
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Видео: Овечкин опять травмировал судью

Александр Овечкин

ФОТО: AFP / Scanpix

Силовой приём от Александра Овечкина никогда не может быть приятным опытом. Особенно, если он произошёл совершенно неожиданно. В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Бостоном" в этом убедился арбитр Джон Макайзек.

Неприятный эпизод произошёл в начале третьего периода, когда "Вашингтон" вёл в счёте 3:2. Несмотря на то, что российский хоккеист очевидно не планировал намеренно травмировать судью, пострадавшему Макайзеку после этого эпизода пришлось отправиться в раздевалку.

Видео: Силовой приём Овечкина против арбитра

В последнее время это уже второй раз, когда судья "страдает от рук" Овечкина. В конце ноября в матче между "Вашингтоном" и "Нью-Йорком" российский хоккеист пытался выбросить шайбу из зоны, но попал в лицо судье Ферману Соуту.

Видео: Овечкин попадает шайбой в арбитра

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