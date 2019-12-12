"Беби-бум" в зоопарке: родился кенгуренок, который не может выжить без помощи людей

В семье дикобразов в этом году родились два малыша. Трое появились на свет у лемуров. Двое близнецов еще держатся у мамы, так как родились совсем недавно, но третий, родившийся неполные два месяца назад, потихоньку начинает самостоятельную жизнь.

Малыши родились и у самых маленьких диких лам - викуней. Эти высокогорные животные очень устойчивы к холоду, поэтому это означает, что их потомков посетители зоопарка точно смогут увидеть, как и детенышей лемуров, мартышек и дикобразов.

О еще одной семье, пережившей пополнение, рассказ особый.

Этой осенью в семье кенгуру родились два малыша, но с одним было нелегко, так как кенгуренок слишком рано покинул мамину сумку. Малыш выжил только благодаря специалистам зоопарка.

Зоолог Татьяна Ивасенко пришла навестить девочку-кенгуренка Маниллу. Она лишь по ей известным причинам в конце октября покинула мамину сумку и не захотела в нее возвращаться. Мама Маниллы так и не смогла уговорить непослушную дочь залезть обратно в сумку, хотя это и было жизненно необходимо малышке.

"Они рождаются очень маленькими, всего 1,5 сантиметра в длину, рождаются как эмбрионы. И все развитие происходит в сумке, в ней они и сидят до годовалого возраста", - рассказала Ивасенко.

Но Манилле было всего шесть месяцев, когда она отказалась от материнской сумки. С утра ее нашли на полу: кенгуренок был слабым, холодным, но живым. Поэтому зоопарк решил кормить его искусственно. Но тяжело было достать молоко.

"Так как здесь столь специфичное кормление и состав молока для сумчатых, что, к сожалению, в Европе сложно найти такое молоко. Мы нашли кошачье молоко, в котором нет лактозы", - рассказала зоолог.

Сейчас Манилла выглядит слабее, чем была бы, если бы вернулась в сумку, но уже практически хорошо держится на ногах. И не только хочет прыгать, но и общается как с нынешней мамой, так и со съемочной группой.

Искусственная сумка будет домиком для девочки-кенгуру еще минимум пару месяцев, а после того, как Манилла наберет пять килограммов веса (сейчас она весит неполные полтора килограмма), она будет готова присоединиться к семье и увидеть маму.